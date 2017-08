Sécheresse : les communes du Poitou optent pour des plantes moins consommatrices en eau

Tout le Poitou est encore sous le coup de nombreuses restrictions d'eau. Dans les communes, les services des espaces verts s'adaptent pour maintenir leurs parterres fleuris.

La Vienne et les Deux-Sèvres font face à une sécheresse importante et sont placés en "crise hydrique" depuis bientôt un mois. Les restrictions d'eau sont nombreuses et concernent à présent aussi bien les particuliers que les agriculteurs ou les communes. Et justement ces dernières rivalisent d'ingéniosité pour maintenir leur plate-bandes fleuries.

Virginie Delacourt, responsable des espaces publics à Buxerolles. © Radio France - Fanny Bouvard

Alors que le soleil cogne sur la place de la mairie de Buxerolles, Virginie Delacourt, la responsable des espaces publics de la commune, vérifie l'état des plantes. "Là nos chardons et nos graminées, ils s'épanouissent bien!". Ça fait trois ans que la ville a opté pour des plantes moins gourmandes en eau, qui résistent tout l'été à la chaleur avec un arrosage des plus minimalistes. Une solution qui coûte au final beaucoup moins cher à la mairie. "Il y a moins de plantes qu'avant, moins de fleurs fragiles et elles ne se changent pas tous les ans, raconte Virginie Delacourt. C'est à renouveler tous les trois ou cinq ans, parfois même plus. Écologiquement c'est quand même plus souhaitable."

L'une des jardinières suspendues de la ville. © Radio France - Fanny Bouvard

A Angles-sur-l'Anglin, classé parmi les plus beaux villages de France, cela fait plusieurs années que la mairie a trouvé des solutions. Pas question de perdre son rang de "Village fleuri" (deux fleurs). Dominique Bastard, deuxième adjointe en charge des espaces verts, explique que l'arrosage a aussi été restreint. "Le goutte à goutte est géré de façon raisonnée, la nuit et le moins possible. Et nos jardinières sont aussi arrosées avec l'eau prélevée au minimum dans l'Anglin".