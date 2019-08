Sécheresse : les hêtres dépérissent dans les forêts de Haute-Saône

Haute-Saône, France

La situation de la forêt en Haute-Saône est préoccupante après les deux années de sécheresses successives. Ce mardi 20 août 2019 s'est tenue à Vesoul une réunion de crise dans les bureaux de l'Office National des Forêts.

Les techniciens forestiers territoriaux du département se sont donc retrouvés pour faire un état des lieux.

Au-delà des épicéas et sapins qui sont déjà fortement touchés, cette réunion de crise avait pour but de faire le point sur les conséquences de la sécheresse sur les hêtres.

100.000 mètres cubes de hêtres fragilisés

Plus de 100.000 mètres cubes de hêtres sont identifiés comme fragilisés par la sécheresse dans la forêt de Haute-Saône. Cela ne veut pas dire qu’on va tous les couper, mais une partie devra être coupée. Il n'est pas possible de mettre sur le marché une telle quantité de hêtres, cela aurait comme conséquence un effondrement du marché. Dans les semaines qui viennent il va donc falloir identifier les arbres qu'il va falloir couper. Ces 100.000 mètres cubes représentent à peu près une demie année de la récolte annuelle de hêtre sur la Haute-Saône.

carte des dégâts liées à la sécheresse en France - ONF

Dès cet hiver, les communes forestières qui vivent de la vente du bois mesureront l'impact financier de cette perte, ce qui aura des conséquence sur les budgets de plusieurs communes.

L'anticipation du réchauffement climatique

Avec le réchauffement climatique qui s’accélère, à l’ONF on réfléchit depuis plusieurs années aux solutions à adopter. Des réflexions plutôt en direction de la recherche et du développement. Pour l’avenir l’ONF a deux pistes, d’abord observer la nature et laisser la sélection naturelle se faire, mais aussi du côté recherche et développement on commence à travailler à l’implantation en Franche-Comté de graines d’essences d’arbres que l’on trouve déjà chez nous mais qui poussent actuellement sous des climats plus chaud comme le long de méditerranée. Et puis il y aussi la solution d’implanter des essences qui ne poussent pas du tout chez nous en ce moment, comme cela a été le cas il y a quelques années avec l’implantation du douglas qui est originaire de la côte ouest des Etats Unis.