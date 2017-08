Allier : renforcement des mesures de restriction d'usage de l'eau pour limiter la sécheresse

Suite à la baisse durable des débits constatés sur certains cours d’eau du département de l’Allier, le préfet a décidé de renforcer les mesures de limitation et de restriction d’usage de l’eau sur les bassins du Cher, de la Bouble et du Boublon, de l’Oeil-Aumance et du Sichon.

Le comité sécheresse de l’Allier a été consulté lundi dernier sur les mesures proposées. Elles figurent dans un arrêté qui sera affiché dans les mairies, consultable sur le site de la préfecture. L’objectif est de limiter les consommations non indispensables afin de préserver la ressource en eau et plus particulièrement les débits des cours d’eau. Ces mesures concernent tout type de prélèvement, à partir des réseaux d'adduction d'eau publics, des forages et puits privés ou en milieu naturel. Sont applicables, dans l’ensemble du département, les mesures suivantes :

Interdiction de 11 heures à 19 heures de l’arrosage des pelouses, espaces verts, terrains de sport et de golf, à l’exception des greens de golf et pistes de courses d'hippodromes.Interdiction du prélèvement par pompage ou prise d'eau pour le remplissage des plans d’eau de loisirs. Interdiction du remplissage des piscines privées, sauf constructions en cours.

Interdiction du lavage des véhicules en dehors des stations professionnelles, sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) ou une obligation technique (bétonnière...) et pour les organismes liés à la sécurité, sous réserve d'une utilisation rationnelle.

Pour le Cher, l’Oeil, l’Aumance et le Sichon

Pour les bassins du Cher, de l’Oeil et de l’Aumance et du Sichon, les mesures suivantes, qui portent sur les usages économiques de l’eau, complètent les mesures prévues à l’article 1 :

Interdiction de 11 heures à 19 heures des prélèvements agricoles pour l’irrigation des cultures autres que maraîchères, légumières, florales et pépinières, des prélèvements pour le remplissage des plans d’eau destinés à l’irrigation agricole des cultures autres que maraîchères, légumières, florales et pépinières et des prélèvements effectués à partir de ces plans d’eau réalimentés.

L'irrigation des cultures à partir de prélèvements effectués dans des retenues alimentées par ruissellement et/ou par pompage en eaux souterraines profondes (déconnectée de la rivière et de la nappe alluviale) reste autorisée sans restriction horaire.

Les entreprises industrielles (soumises à autorisation au titre de la nomenclature ICPE) devront respecter les dispositifs contenus dans leur arrêté, et s’appliquant en cas de sécheresse.

Pour la Bouble et le Boublon

Pour les bassins de la Bouble et du Boublon, les mesures suivantes complètent les mesures prévues à l’article 1. Tous les prélèvements sont suspendus à l’exception :

De ceux répondant aux exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population, du bétail et aux besoins des milieux naturels.

Des prélèvements à partir des retenues déconnectées (retenues alimentées exclusivement par ruissellement et/ou pompage en eaux souterraines profondes, strictement déconnectées de la rivière et de la nappe alluviale) et des forages en eaux souterraines profondes (hors nappe alluviale), autorisés de 19 heures à 11 heures pour l’irrigation agricole (toutes cultures).

De ceux des entreprises industrielles (ICPE), qui doivent respecter strictement les dispositions contenues dans leurs arrêtés et s’appliquant en cas de sécheresse.

Ces mesures s’appliquent dans les communes listées (voir ci-dessous) et, pour tous les ouvrages d’irrigation, dans les bassins versants mentionnés dans les fiches de caractérisation des points de prélèvement accompagnant les courriers de notification individuelle d’autorisation de prélèvement d’eau aux irrigants pour l’année 2017.