Sécheresse : les mesures de restriction des usages de l’eau sont maintenues dans le Gard

Ce lundi 9 octobre 2017, le Préfet du Gard a consulté le comité de suivi de la sécheresse pour faire le point sur la situation hydrologique du département. Alors qu'aucune pluie n'est prévue au moins dans les dix jours qui viennent, les mesures de restriction de l'eau sont maintenues.

Le déficit historique de précipitations enregistré depuis 6 mois amplifie les tensions sur les cours d’eau et sur les nappes phréatiques dans la majeure partie du département. Le soutien du débit du Gardon, actuellement assuré par le barrage des Cambous, a pu être prolongé jusqu’à la fin octobre. Pour la Cèze, le soutien d’étiage assuré par le barrage de Sénéchas s’arrêtera d’ici quelques jours.

Selon Météo-France, aucune précipitation permettant d’amorcer une recharge des nappes et des cours d’eau n’est attendue dans les 2 prochaines semaines.

Dans ces conditions, la crise sécheresse à caractère déjà exceptionnel pour la saison pourrait encore se dégrader et l’utilisation de l’eau doit être strictement réservée aux usages prioritaires.

Plusieurs niveaux d'alerte selon les secteurs du département.

• en niveau de crise, les bassins versants du Vidourle, du Gardon amont, du Gardon aval, de la Cèze amont et de la Cèze aval, et la nappe des calcaires urgoniens du bassin versant du Gardon. En crise, seuls sont autorisés l’abreuvement des animaux et les usages prioritaires de l'eau, concourants à l’alimentation en eau potable, à la survie des espèces aquatiques, à la sécurité civile, et à la salubrité publique.

• en alerte de niveau 1, les bassins versants de l’Hérault et de Dourbies. Sont interdits le remplissage des piscines privées, le lavage des voitures, l’irrigation agricole et des jardins potagers entre 10h00 et 18h00 (sauf pour les modes d’irrigation économes en eau), et le fonctionnement des fontaines en circuit ouvert. Concernant l’arrosage domestique (pelouses, jardins d’agrément…), les terrains de golf, et les espaces sportifs, l’interdiction s’étend entre 8h00 et 20h00.

• en alerte de niveau 2, les bassins versants du Vistre et de l’Ardèche, et la nappe de la Vistrenque et des Costières. Les interdictions supplémentaires concernent l’arrosage des espaces sportifs ainsi que celui des pelouses et espaces verts privés et publics.

• en vigilance, le bassin versant du Rhône. Sur ces territoires classés en vigilance, il est demandé à chacun d’adopter un comportement écoresponsable, en utilisant l’eau de manière mesurée.

Les contrôles vont se multiplier

Les services de police de l’eau ont renforcé les contrôles sur le département pour vérifier le respect des mesures de restriction. Les principales infractions constatées portent sur l’arrosage des pelouses et des stades. Le non-respect des dispositions de l’arrêté sécheresse peut être sanctionné d’une contravention pouvant aller jusqu’à 7 500 € pour les personnes morales et 1 500 € pour les particuliers.

Ces mesures de restrictions ne sont pas applicables aux usages dont l’eau provient du canal BRL alimenté par le Rhône ou de retenues dont l’eau a été stockée en période où la ressource était abondante ou de la nappe d’accompagnement du Rhône.