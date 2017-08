Sécheresse : Les pêcheurs de truites du sud de la Dordogne s’inquiètent de la baisse du niveau des eaux

La sécheresse touche le sud du département. La préfecture interdit tous les types de prélèvements dans 16 cours d'eau, placés en état de "crise". Le long de la Couze, un affluent de la Dordogne, les pêcheurs de truites voient déjà les effets de cette sécheresse.

Sur le panneau de graduation du niveau de l’eau, le résultat est sans appel. Le baromètre est actuellement dans l’orange. Il y a encore quelques jours, il était même dans le rouge. A Bayac, le niveau de l’eau de la Couze est bas.

Même avec les quelques averses de ces derniers jours, le niveau de l’eau ne parvient pas à remonter dans le vert © Radio France - Aurore Richard

« Dès que les eaux sont basses, se réchauffent et dépassent les 17 degrés, il y a de gros problèmes pour la survie de la truite. C’est le cas actuellement donc on a de grosses difficultés pour le maintien de la truite sauvage dans ce type de ruisseau », s’inquiète Gérard Gauville, pêcheur depuis une cinquantaine d’années et président de l’association pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Lalinde.

Des conséquences sur la reproduction de l’espèce

Les dégâts peuvent être catastrophiques sur le long terme. Avec la sécheresse, les truites ne peuvent plus se déplacer dans la Couze mais elles ne peuvent surtout plus se reproduire. En près de dix ans, le nombre de frayères a été divisé par trois dans le cours d’eau. Les frayères, ce sont de petits amas de graviers, dans l’eau, qui recouvrent les œufs et les protègent le temps qu’ils se développent.

« Sans les retenues que nous avons créées et qui oxygènent l’eau, il faut croire que l’on ne pourrait plus pêcher la truite dans la Couze », précise Gérard Gauville. Ce n’est pas le cas à Bayac mais plus amont, le cours d’eau est déjà complètement asséché.