Côte-d'Or, France

Le Préfet de Côte-d'Or a signé un arrêté préfectoral de constat de franchissement de seuil le 19 juillet 2018. Sur les 5 bassins versants concernés (Saône, Bèze, Arroux, Seine et Ource), cet arrêté met en place des mesures de restriction d’usage pour les activités agricoles, industrielles ou les golfs. Un tableau expliquant les mesures s’appliquant pour les professionnels et les collectivités locales est accessible sur le site internet des services de l’État de Côte-d'Or.

Dans un communiqué de presse, la préfecture précise :

Des mesures générales de restriction qui intéressent principalement les particuliers et les collectivités sont également mises en place sur l’ensemble du département. L'arrosage des pelouses est désormais interdit partout en Côte-d'Or, l'arrosages des potagers n'est plus autorisé entre 10h et 19h, le lavage des voitures à domicile est prohibé, le remplissage des piscines est interdit sauf dans le cas de la premières mise en eau et sous réserves.

Ces mesures de restrictions ont pour objectif essentiel de garantir l’alimentation en eau potable des populations. Elles doivent également appeler l’attention de chaque usager, y compris les plus faibles consommateurs sur la rareté de l’eau et inciter les consommateurs les plus importants à s’engager dans des démarches d’économie.