Sécheresse: les restrictions d'eau s'étendent dans le Loiret

Face au faible niveau de certains cours d'eau, la Préfecture du Loiret prend de nouvelles mesures de restrictions et les prolonge dans certains secteurs, notamment dans le Montargois.

Les mesures de débits du mois d’août 2017 montrent que plusieurs cours d’eau du département ont franchi des seuils de sécheresse :

• débit inférieur au seuil d’alerte : Puiseaux, Bezonde, Aquiaulne, Avenelle, Aveyron, Betz,

• débit inférieur au seuil d’alerte renforcée : Ardoux, Bec d’Able, Trézée,

• débit inférieur au seuil de crise : Bonnée, Cosson, Dhuy, Milleron, Ru de Pontchevron, Sange.

Pour l’irrigation, des mesures sont prises pour diminuer les prélèvements

• sur le secteur du Montargois, sur les bassins versants de l’Aveyron et du Betz, en situation d’alerte : les prélèvements en nappe sont interdits le samedi et le dimanche de 8 h à 20 h soit 24 h au total,

• sur le bassin versant du Milleron, en situation de crise : les prélèvements en nappe sont interdits du samedi 8h au lundi 8 h, soit 48 h consécutives,

• sur le Puiseaux, la Bezonde, l’Aquiaulne, l’Avenelle, l’Aveyron, le Betz, en situation d’alerte, les prélèvements en rivière sont diminués de 20 %,

• sur l’Ardoux, le Bec d’Able, et la Trézée, en situation d’alerte renforcée, les prélèvements en rivière sont diminués de 40 %,

• sur la Bonnée, le Cosson, le Dhuy, le Milleron, le Ru de Pontchevron et la Sange, en situation de crise, les prélèvements en rivière sont interdits.

Pour le grand public, les principales mesures portent sur des limitations (alerte) ou interdiction (alerte renforcée, crise) d’arrosage des pelouses, des jardins potagers dans la journée et l’interdiction de remplir les piscines. L’attention des collectivités et industriels est également attirée sur les conditions de rejet qui doivent faire l’objet d’une surveillance accrue pour éviter tout impact immédiat sur le cours d’eau et la vie piscicole.