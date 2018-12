Sécheresse : les restrictions d'usages de l'eau levées dans les Vosges

Vosges, France

L'usage de l'eau n'est plus limité dans le département des Vosges. Cet été, la préfecture des Vosges avait pris plusieurs arrêtés limitant l'utilisation de l'eau pour les particuliers et les collectivités. L'arrosage des voiries était interdit, tout comme le remplissage des piscines ou l'arrosage des pelouses et espaces verts en journée.

Baisse des niveaux des nappes phréatiques enrayée

Mais avec les précipitations du début du mois de décembre, la "baisse des niveaux des nappes phréatiques a été enrayée" selon la préfecture des Vosges. La situation s'améliore tant au niveau des sources que des cours d'eau, ce qui amène la préfet des Vosges à lever toutes les restrictions d'usages de l'eau dès ce week-end. Ces restrictions devaient être levées le 25 décembre prochain.