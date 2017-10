Sécheresse : "ma maison se fissure même de l’intérieur"

Alors que des maires continuent de se réunir pour mener le combat pour la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, une habitante de Charly-Oradour raconte sa vie dans sa maison fissurée. La sécheresse de 2015 a frappé les habitations d’une centaine de communes mosellanes.

Babeth Eyer habite à Charly-Oradour dans une maison qui se fissure depuis la sécheresse de 2015 :"les fissures augmentent chaque année, on en trouve tout autour de la maison et même à l’intérieur, dans le salon. On s’inquiète mais on ne peut rien faire. On n’a pas les moyens d’engager des travaux et puis de toute façon on ne peut rien commencer tant qu’on n’a pas la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Sinon, quand un expert d’assurance passera il ne verra rien".

"Je n’ai pas envie de quitter ma maison, je veux y vieillir. Ce qui est dur c’est qu’on n’a pas encore terminé de rembourser le crédit de la maison et on devra repartir sur un autre crédit pour financer les travaux".

Sentiment d'injustice

"Et puis, on ne comprend pas pourquoi la commune voisine de Vigy a obtenu cette reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (pour une sécheresse de 2016) et pas nous (pour une sécheresse de 2015)".