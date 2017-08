Sécheresse : nouvelles mesures de restriction sur l'ensemble de la Lozère

En l’absence de pluie depuis le 11 août dernier, la baisse des débits des cours d’eau s’est poursuivie sur l’ensemble du département de la Lozère. Cette situation est exceptionnelle en raison du niveau très bas des cours d’eau.

Les prévisions météorologiques annoncent à court terme des températures au-dessus des normales de saison avec de faibles niveaux de précipitations d’ici la fin du mois d'août sur l’ensemble de la Lozère, sous réserve d'événements pluvieux plus intenses non prévisibles à ce jour. A

Au vu de ces prévisions, cette situation de sécheresse devrait perdurer dans les jours à venir.

Une nouvelle série de mesures de restriction des usages de l'eau...

Les bassins versants de l'Allier et du Chassezac sont placés en phase "crise", les bassins versants du Lot, Bramont, des Gardons et de la Colagne sont placés en phase "alerte renforcée", le bassin versant la Truyère, et la rivière Colagne restent en phase "alerte".

Les restrictions d’usages sont applicables quel que soit le type de ressource sollicitée (réserve d’eau potable, forage, pompage en rivière) à l’exception des stockages constitués avant la mise en oœuvre des mesures de restrictions et déconnectés de la ressource.

... impose les mesures suivantes :

Pour les bassins versants de l'Allier et du Chassezac, tous les usages de l’eau sont interdits sauf ceux prioritaires permettant l’alimentation en eau potable, la salubrité et la sécurité publique et l’abreuvement des animaux. Pour les bassins versants du Lot, du Bramont, de la Colagne, du Tarn, du Tarnon et des Gardons, le remplissage complet des piscines privées est interdit.

L'alimentation en eau des canaux d'agrément, en particulier ceux desservant les anciens moulins, est interdit. Est également interdit l'arrosage des pelouses, des espaces verts et des jardins d'agrément. L'arrosage des jardins potagers n'est permis que de 6h à 9h puis de 19h à 22h. L'arrosage des stades et des espaces sportifs de toute nature n'est permis que les lundis, mercredis et vendredis de minuit à 6h du matin puis de 22h à 24h.

L’irrigation pour les usages économiques est interdite les samedis et dimanches et de 8h à 21h les autres jours de la semaine sauf pour les organisations collectives d'irrigation pourvues d'un règlement d'arrosage intégrant des niveaux d'économie d'eau de 50%. Est également interdite l'alimentation en eau des "rases" (sauf nécessité pour l'abreuvement des animaux) et l'alimentation en eau des canaux de micro centrales.

Pour la rivière Colagne et le bassin versant de la Truyère, le remplissage complet des piscines privées est interdit. L'arrosage des jardins n'est permis que de 6h à 9h puis de 19h à 22h. L'arrosage des stades et des espaces sportifs de toute nature n'est permis qu'après 19h jusqu'au lendemain 8h. Quant à l'irrigation pour les usages économiques, elle est réduite à la plage horaire de 19h à 11h le lendemain.

Les services de l’Etat poursuivront les contrôles engagés en vue de s’assurer du respect de ces mesures de restriction des usages de l'eau.