Sécheresse : nouvelles restrictions d'eau dans la Sarthe

Onze bassins sont au seuil de l'alerte et six autres sont en alerte renforcée. La préfecture appelle à la vigilance et demande de faire des économies d'eau. Plus de la moitié du département est en alerte.

La préfecture de la Sarthe a pris ce mercredi de nouvelles mesures pour faire face à la sécheresse dans le département. Onze bassins sont maintenant au seuil de l’alerte (Vaudelle, Merdereau, Orthe, Roule Crotte, Rhonne, Orne champenoise, Braye-Anille, Gée, Dué-Narais) et six bassins sont passés en alerte renforcée (Orne Saosnoise, Vègre, Deux Fonds, Veuve, Tusson, Sarthe Amont). La faute à l'absence de "pluies significatives la semaine passée et l’augmentation des températures des derniers jours" qui entraînent "une baisse des débits des rivières du département" précise la préfecture.

Des nouvelles mesures de restriction d'eau

La moitié du département de la Sarthe est touchée par des mesures de restriction d'eau. Elles concernent les particuliers, les collectivités mais aussi les agriculteurs. La préfecture interdit d'arroser sa pelouse ou son jardin entre 8 h et 20 h. Il est interdit également de remplir sa piscine, de laver sa voiture sauf dans une station professionnelle. Les prélèvements agricoles sont aussi limités : à 60 % des volumes autorisés sur les bassins en alerte, et à 40 % des volumes autorisés sur les bassins en alerte renforcée.

Par ailleurs, les seuils de vigilance sont atteints sur plusieurs bassins-versants : Loir, Huisne, Bienne, Aune, Sarthe Aval. La préfecture précise que "des mesures de restriction et de limitation des usages de l’eau sur ces bassins pourront être prises ultérieurement, selon l’évolution de la situation hydrologique".