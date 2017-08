Nouvelles restrictions de l'usage de l'eau dans l'Hérault

La sècheresse contraint la préfecture de l'Hérault à prendre de nouvelles mesures de restrictions. Déjà en vigueur dans l'ouest du département, elles sont renforcées et s'appliquent désormais aussi à l'est-Hérault.

Toute la partie nord-ouest, c'est à dire l'Orb et ses affluent passent en niveau 2 d'alerte à la sécheresse, le plus élevé juste avant la situation de crise, selon les critères officiels. Idem pour le bassin versant de l'Argent-double.

En clair, plus d'arrosage d'aucune sorte 24 heures sur 24, dans les jardins privés ou espaces verts publics. Lavage de voitures bien évidemment exclus. Ainsi que le remplissage des piscines. Interdiction faite aux communes de laver les voiries de jour comme de nuit. Pour les parcelles agricoles, possibilités limitées d'arroser de nuit.

Quant au reste du département, qui passe en niveau 1, cela concerne l'Hérault et ses affluents, ainsi que le Lez et la Mosson, donc tout le secteur de Montpellier, on retrouve les mêmes restrictions, sauf pour les parcelles agricoles, où on se borne à recommander un usage prudent de l'eau, sans pour autant l'interdire formellement.

En fait rien de nouveau sous le soleil. C'est comme ça chaque été, peut-être cette année le durcissement des mesures anti-sécheresse vient-il un peu plus tôt, mais tout cela confirme à quel point, la ressource en eau douce est devenue, en quelques années aussi précieuse dans le département.