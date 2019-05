Sécheresse : onze départements ont déjà pris des mesures de restriction d'eau

Onze départements ont déjà pris des mesures de restrictions d’eau en raison de la sécheresse, selon les informations communiquées mardi matin par Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire à franceinfo, à l'issue du comité de suivi sécheresse qui s'est tenu ce lundi.

Du Nord aux Pyrénées-Orientales

L'Indre est en alerte rouge. Les Pyrénées-Orientales et la Vienne sont en alerte orange. Le Nord, la Charente-Maritime, la Charente, les Deux-Sèvres, la Creuse, le Rhône, l'Ain, et l'Isère sont en alerte simple.

Ces mesures prises par les départements permettent "de suivre au plus près" l'évolution de la situation et de "sensibiliser tous les usagers, les consommateurs, les agriculteurs à un usage raisonnable" de la ressource en eau, a détaillé Emmanuelle Wargon sur franceinfo. Ces dispositions vont également permettre de travailler "avec les gestionnaires de barrages, par exemple, pour voir comment on peut optimiser l'utilisation de l'eau".

La moitié des nappes phréatiques du pays en-dessous des normales

La priorité de l'approvisionnement reste "l'eau du consommateur, l'eau potable bien évidemment", tient à préciser la secrétaire d'Etat. Mais au-delà, le ministère souhaite "améliorer notre système de gestion de l'eau en France" en se mettant "en pré alerte pour bien suivre l'état de la ressource en eau".

Selon le ministère, la France est cette année à 17% de déficit de pluviométrie par rapport à une année normale. Le niveau de la moitié des nappes phréatiques est en dessous des normales à cause du manque de pluie cet hiver et de la sécheresse de l'an dernier. La situation de ces nappes phréatiques n'est "pas très satisfaisante pour cette période", a averti le Bureau de recherches géologiques et minières, alors que la période de recharge des nappes à la fin de l'hiver touche à sa fin.

