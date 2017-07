Sécheresse : plusieurs communes de Haute-Garonne soumises à des restrictions d'eau

A partir de ce vendredi, certains Haut-Garonnais ne pourront plus laver leur véhicule ou remplir leur piscine en journée. Le préfet a pris un arrêté de restriction d'eau pour les communes du département alimentées par l'Ariège. Précisions.

La préfecture de la Haute-Garonne coupe les robinets d'eau. A partir de ce vendredi, 8h, un arrêté établissant plusieurs restrictions d'eau potable va en effet entrer en vigueur afin de faire face à la sécheresse, qui jusqu'alors avait été évitée compte tenu des pluies et des orages qui s'étaient abattus sur le département.

Le remplissage des piscines limité, le lavage de voiture interdit

Concrètement, les particuliers n'ont plus le droit de laver leurs véhicules hors des stations professionnelles, sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire ou technique.

Plus question non plus de remplir sa piscine privée la journée, ni de prélever de l'eau pour alimenter des plans d'eau de loisirs à usage personnel.

L'arrosage des pelouses (espaces verts publics et privés) est également interdit de 8h à 20h. Les jardins potagers ne sont pas concernés par cette mesure.

Les mairies devront aussi s'abstenir de laver les voiries, sauf impératif sanitaire, et les fontaines publiques en circuit ouvert devront être fermées.

Enfin, les prélèvements agricoles sont touchés par des restrictions : 25% sur le cours d'eau Ariège, 50% sur le Tescou et l'Aussonnelle et ils sont même interdits sur les petits cours d'eau (Bassac, Peyrencou, Marès etc).

La préfecture tiendra une nouvelle réunion le 10 août, en attendant ces mesures sont prises jusqu'à nouvel ordre.

Il faut d'ailleurs noter qu'entre le 11 et le 24 juillet, le comité de vigilance d'eau de la préfecture s'est réuni pas moins de six fois afin de prendre les mesures appropriées.

43 communes de Haute-Garonne concernées

Les restrictions concernent une quarantaine de communes :

Aignes

Auragne

Auribail

Beauteville

Caignac

Calmont

Caujac

Cintegabelle

Eaunes

Esperce

Gaillac-Toulza

Gardouch

Gibel

Grazac

Grépiac

Labarthe-sur-Lèze

Labruyère-Dorsa

Lagarde

Lagardelle-sur-Lèze

Lagrâce-Dieu

Marliac

Mauressac

Mauvaisin

Miremont

Monestrol

Montclar-Lauragais

Montesquieu-Lauragais

Montgeard

Nailloux

Pinsaguel

Pins-Justaret

Puydaniel

Renneville

Roquettes

Saint-Léon

Saubens

Seyre

Le Vernet

Vieillevigne

Villate

Tous vigilants

Au-delà de ces restrictions pour 43 communes, le préfet de la Haute-Garonne recommande à l'ensemble des habitants du département d'éviter d'arroser les jardins en journée, de moins laver les voitures et d'être raisonnables sur le remplissage des piscines.