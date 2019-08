Sécheresse : Poitiers renforce ses restrictions en matière d'usage domestique de l'eau

Poitiers, France

Avis aux habitants de Poitiers : la ville prend un arrêté pour renforcer les restrictions en matière d'usage domestique de l'eau. Il était déjà interdit de remplir ses piscines, mais à compter de demain jeudi, on ne pourra plus non plus mettre à niveau les piscines déjà remplies. Les terrains de sports et espaces verts publics ou privés devront également se passer d'arrosage. Quant aux potagers, l'apport d'eau reste interdit entre 9h et 19h. Si la municipalité prend cet arrêté, c'est parce que le seuil de crise est franchi sur le Clain : les relevés font état d'un débit très faible au niveau de Pont-St-Cyprien : 1,9 mètres-cube/seconde. On rappelle qu'il est toujours interdit d'utiliser l'eau du robinet pour laver sa voiture, et nettoyer les trottoirs ou les façades.