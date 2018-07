Malgré un début d’année marqué par de forte précipitations, la sécheresse touche plusieurs secteurs de la Haute-Savoie. La préfecture a décidé de mettre en place mesures de restriction des usages non prioritaires de l’eau sur la Menoge, le Fier et le Chéran.

Haute-Savoie, France

"Malgré des précipitations plutôt excédentaires au cours de l'hiver et du printemps, une baisse quasi générale du débit des cours d'eau et des sources est actuellement observée", a indiqué ce mercredi la préfecture de la Haute-Savoie. Dans un communiqué, elle précise que trois secteurs sont entrés dans le seuil d’alerte. Il s’agit de la Menoge, du Fier et du Chéran.

Face à ce constat, le préfet de la Haute-Savoie a décidé de mettre en place "des mesures de restrictions des usages non prioritaires de l’eau" sur ces trois secteurs.

L’utilisation de l’eau hors des stations professionnelles pour le lavage des véhicules est interdite, sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire ou technique et pour les organismes liés à la sécurité.

Le remplissage des piscines privées est interdit. Cette disposition ne s’applique pas aux piscines maçonnées en cours de construction.

Le remplissage complémentaire des piscines est autorisé de 20h à 8h.

L’arrosage des pelouses, des ronds-points, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, des espaces sportifs de toute nature est interdit de 8h à 20h (les massifs floraux et les jardins potagers ne sont pas concernés).

L’arrosage des stades et des terrains de golf est interdit de 8h à 20h (un registre de prélèvement devra être rempli).

Les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict nécessaire leur consommation d’eau.

Les exploitants d’établissements soumis à autorisation au titre des ICPE doivent se référer aux obligations éventuelles fixées dans leur arrêté d’exploitation et applicables au seuil d’alerte.

L’irrigation des cultures est interdite de 10h à 18h. Cette interdiction ne s’applique pas pour l’abreuvement des animaux, l’irrigation des vergers, des cultures maraîchères et florales et des pépinières. L’irrigation à partir de retenues d’eau constituées en période hivernale reste autorisée, ainsi que l’utilisation directe d’eaux de pluie récupérées. Ces mesures ne s’appliquent pas dans le cadre de la sécurité publique (lutte contre l’incendie en particulier).

Ces mesures sont applicables à compter du mercredi 18 juillet 2018, et "elles pourront être ajustées, le cas échéant en fonction de l’évolution de la situation des nappes et des cours d’eau", précise la préfecture. L’application de ces restrictions fera l’objet de contrôles.

Par ailleurs, sur les secteurs de l’Arve amont, des Dranses, du sud-ouest Lémanique et des Usses, le seuil de vigilance a été franchi. Aussi, conformément aux dispositions de l'arrêté cadre sécheresse, les usagers sont invités à éviter tout gaspillage d’eau.