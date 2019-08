Sécheresse : premières restrictions d'eau sur la Dordogne et la Vézère

Les quelques gouttes de pluie des derniers jours n'ont pas suffit. La sécheresse continue à faire baisser doucement mais sûrement le niveau d'eau des rivières périgourdines, au point que la préfecture annonce les premières restrictions sur la Dordogne et la Vézère.

Dordogne, France

La crise liée à la sécheresse s'accentue en Dordogne. Les pluies tombées sur le département cette semaine ne suffisent pas à stabiliser le niveau d'eau dans les rivières périgourdines, qui n'arrête pas de baisser.

Le comité départemental de gestion de l'eau s'est tenu ce mardi 6 août. La préfecture a donc décidé de renforcer les restrictions d'utilisations d'eau, à partir du vendredi 9 août à 8 heures.

Pour la première fois depuis le début de cet épisode de sécheresse, les grands axes périgourdin sont touchées : la Dordogne et la Vézère passent alerte. Cela signifie que les prélèvements agricole sont autorisés six jours sur sept et avec un débit réduit.

Quatre rivières au niveau "crise"

Pour les autres cours d'eau du département déjà concernés par les restrictions, celles-ci se durcissent. La Pude et la Banège passent en alerte renforcée : les prélèvements agricoles sont interdits trois jours et demi par semaine.

Quatre rivières passent même au niveau crise. Prélever de l'eau pour arroser les champs est purement et simplement interdit dans la Sauvanie, le Boulou, l'Euche et la Bournège.

Arroser son jardin ou laver sa voiture toujours interdit

Pour préserver au mieux les ressources en eau, les mesures de restrictions d'usage pour les particuliers sont maintenues jusqu'au 31 août 2019. Il est donc interdit d'arroser son jardin entre 8 heures et 20 heures. Laver sa façade, sa terrasse, sa voiture ou encore remplir sa piscine est interdit en permanence.