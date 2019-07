Sécheresse : quel impact pour les communes de Loire-Atlantique ?

Plusieurs zones de Loire-Atlantique et de Vendée sont en situation de crise sécheresse depuis le 5 juillet 2019, ce qui signifie des restrictions d'eau pour les particuliers, les professionnels, mais aussi pour les communes. Elles n'ont plus le droit, par exemple, d'arroser leurs espaces verts.

Les communes ne peuvent plus arroser leurs espaces verts ni leurs terrains de sport.

Depuis le 5 juillet 2019, la Loire-Atlantique et la Vendée connaissent une situation de sécheresse. Une grande partie des deux départements sont classés en situation d'urgence, ce qui signifie des restrictions pour les usagers, pour les professionnels, mais aussi pour les communes.

C'est le cas à Pornic où, en plus des interdictions d'usage, la commune ne peut plus arroser ses espaces verts, ses terrains de sport, ou encore utiliser ses balayeuses. "La population est très consciente des problématique, et accepte ces interdictions, à condition qu'on leur explique", témoigne le maire Jean-Michel Brard.

Les terrains de sport

Il y a des conséquences immédiates et visibles, comme le retrait des fleurs devant la mairie. Mais il y aura aussi des conséquences plus tard, à l'automne notamment. Comme les terrain de foot ou de rugby ne sont pas arrosés, la terre va devenir plus dure. Il faudra prendre des précautions à la rentrée, avec le retours des associations sportives :

Les douches de plages

Le maire se pose aussi la question des douches de plages. C'est la première fois depuis le début de son mandat qu'il doit couper l'alimentation de ces douches de plages, et il envisage de les supprimer définitivement. C'est restrictions arrivent aussi très tôt dans l'année.