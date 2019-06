Sécheresse : restrictions d'eau dans le Nord-Est du Gard

Le remplissage des piscines privées et le lavage des voitures sont interdits, ainsi que l'arrosage des potagers et des jardins en journée.

Avec les fortes températures attendues dans les jours qui viennent, le niveau des nappes phréatiques devrait encore diminuer, alors la préfecture du Gard prend des mesures de restriction d'eau.

Toute la Cèze aval, c'est à dire la zone autour des communes de Barjac, Bagnols et Lussan est placé en alerte niveau 1.

La carte de la zone concernée par les restrictions - Préfecture du Gard

Le remplissage des piscines privées, le lavage des voitures et le fonctionnement des fontaines en circuit ouvert sont interdits. L’irrigation agricole et des jardins potagers est interdite entre 10h00 et 18h00 (sauf pour les modes d’irrigation économes en eau). L’arrosage des pelouses, des jardins d'agrément, des terrains de golf, et des espaces sportifs est interdit entre 8h00 et 20h00.

Le reste du département du Gard est toujours en vigilance à l'exception "des secteurs du Rhône et de la Camargue Gardoise, et ce, afin de retarder l’éventuel franchissement des seuils d’alerte" précise la préfecture. Un nouveau point sera fait le 5 juillet.

Quelques exceptions : ces mesures ne concernent pas "l’eau qui provient de la nappe d'accompagnement du Rhône, du canal BRL alimenté par le Rhône, ainsi que de retenues dont l’eau a été stockée en période où la ressource était abondante."