Sécheresse : restrictions d'eau pour l'irrigation agricole dans la Vienne et les Deux-Sèvres

Les préfectures de la Vienne et des Deux-Sèvres ont pris des arrêtés pour limiter, voire interdire les prélèvements d'eau pour l'irrigation agricole.

A Poitiers, le Clain ne monte plus très haut.

Poitou-Charentes, France

Les départements de la Vienne et des deux-Sèvres sont "en crise" selon les autorités. Jeudi 11 juillet, la mairie de Poitiers a pris un arrêté pour limiter l'usage domestique de l'eau ; c'est au tour des préfectures de mettre en place des restrictions pour l'irrigation agricole sur un grand nombre de bassins et sous-bassins.

Dans la Vienne

Les zones où les prélèvements sont interdits

- Indicateur de Châtellerault : prélèvements d'eau et rivière et en nappe du bassin de la Vienne et du sous-bassin de l'Ozon interdits à partir du vendredi 12 juillet, 8h

- Indicateur de Pouançay : prélèvements d'eau en nappe dans le bassin de la Dive du Nord interdits à partir du vendredi 12 juillet, 8h

Les zones en restrictions horaires

- Bassin de la Dive du Nord : prélèvements en forages et cours d'eau interdits entre 9h et 19h

Dans les Deux-Sèvres

Les zones où les prélèvements sont interdits

- Le sous-bassin de l'Auxances à partir du 13 juillet

- Le sous-bassin de la Dive du Nord à partir du 13 juillet

-Le sous-bassin de l'Argenton à partir du 13 juillet

-Le sous-bassin du Layon à partir du 13 juillet

- Le sous-bassin de la Sèvre nantaise à partir du 13 juillet

Les zones en alerte

- Sous-bassin du Thouet aval : prélèvements et manœuvres d'ouvrages interdits tous les jours de 8h à 20h à partir du 15 juillet

- Sous-bassin de la Sèvre niortaise amont : réduction de 50% des volumes fractionnés à la semaine et manœuvres d'ouvrages interdites à partir du 15 juillet

- Bassin du Clain (hors nappe infratoarcienne) : prélèvements interdits de 9h à 19h à partir du 15 juillet (sauf dérogations cultures spéciales)

- Sous-bassin du Marais mouillé Sèvre niortaise : maintien de l'alerte renforcée

Un appel à la responsabilité

Si ces restrictions ne concernent que les irrigations agricoles, les préfectures et le syndicat Eaux de Vienne appellent toutefois les consommateurs, particuliers, collectivités et entreprises, à économiser et à ne pas gaspiller l'eau.