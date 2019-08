Sécheresse : restrictions d'eau renforcées aussi en Meurthe-et-Moselle

Après les Vosges, le département de la Meurthe et Moselle prend à son tour des mesures plus sévères pour épargner la ressource en eau. Les services de l'Etat déclenchent le niveau 2 (sur 3) de l'alerte sécheresse. Tout le monde est concerné.

Meurthe-et-Moselle, France

Le comité départemental sécheresse, composé de représentants des services de l’État en Meurthe et Moselle, de Météo France et de la Métropole du Grand Nancy, s’est réuni ce jeudi 1er août, en préfecture de Nancy.

Le constat est clair : manque significatif de pluie, ces dernières semaines, et baisse généralisée des débits de tous les cours d'eau dans le département, depuis plusieurs semaines.

La décision de passer au niveau 2 de l'alerte sécheresse est donc prise. Particuliers, professionnels, collectivités... Tout le monde est concerné.

Les prélèvements dans un cours d’eau sont interdits, sauf autorisation spéciale. Le lavage de la voirie et des trottoirs est réduit au strict nécessaire. L'arrosage des jardins, pelouses, massifs de fleurs et potagers est interdit entre 9h et 20h.

Le lavage des véhicules à domicile est interdit ; il est obligatoire d’aller en station professionnelle.

Le remplissage (même partiel) des piscines privées n'est pas autorisé. La vidange des plans d’eau est également interdite.

Les agriculteurs doivent demander une autorisation

L’abreuvage du bétail par prélèvement dans un cours d’eau est interdit sans autorisation du service environnement des services de l'Etat.

Le préfet de Meurthe et Moselle, Eric Freysselinard, "compte sur le civisme de nos concitoyens pour respecter ces mesures". En cas d'infraction, une peine d’amende jusqu’à 1 500 € est prévue ; 3 000 € en cas de récidive.