Sécheresse : restrictions d'eau renforcées en Gironde

Gironde, France

La sécheresse s'étend en Gironde. Et les quelques épisodes pluvieux des mois de juillet et août n'ont pas suffi à inverser la tendance. La préfecture de la Gironde étend donc les mesures de restriction des prélèvements et des usages de l'eau dans le département. Elles sont plus sévères que celles prévues dans le précédent arrêté en date du 26 juillet 2019.

Spécifiquement, l'arrêté de ce 13 août

interdit tous les prélèvements sur les bassins versants suivants : la Durèze, l'Engranne, la Jalle de Castelnau, le ruisseau de Brion, le ruisseau de Colinet, le ruisseau des Sandaux et la Soulège

sur les bassins versants suivants : la Durèze, l'Engranne, la Jalle de Castelnau, le ruisseau de Brion, le ruisseau de Colinet, le ruisseau des Sandaux et la Soulège interdit les prélèvements à usage domestique et restreint les prélèvements à usage agricole à un jour par semaine (le dimanche) sur le bassin versant de la Vignague

Appel aux réflexes citoyens

Par ailleurs, les grands cours d'eau se portent relativement mieux, grâce notamment à des lâchers d'eau depuis des réserves artificielles. Cela vaut pour la Garonne et le Dropt. En revanche, une vigilance particulière est portée à la Dordogne aval et à la Dronne.

La préfecture de la Gironde rappelle par ailleurs que même si le département bénéficie de ressources souterraines de qualité pour l'alimentation en eau potable, moins affectées par la sécheresse, il est "plus que jamais nécessaire d'assurer une gestion économe de l'eau, en particulier des usages 'accessoires'", comme l'arrosage des pelouses, "même dans les secteurs où aucune mesure de restriction n'est prise".