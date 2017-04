Sécheresse : situation toujours préoccupante dans le Nord-Ouest et premiers effets plus au sud

La sécheresse des sols est "notable" en avril après un mois de mars déjà peu arrosé, a indiqué Météo France mardi. Des mesures de restriction d'usage de l'eau sont en vigueur dans plusieurs départements du Nord-Ouest de la France, mais les sols commencent aussi à s'assécher plus au sud.

Les inquiétudes du mois de mars à propos de l'état des sols ne se sont pas envolées : la sécheresse des sols était "notable" début avril selon un état des lieux diffusé par Météo France mardi. Les prévisionnistes précisent que le phénomène concerne avant tout une zone allant "de la Bretagne au sud de la Normandie" et "sur les régions au nord de la Seine", mais que l'assèchement des sols gagne aussi des secteurs situés plus au sud.

Le point sur l'assèchement des sols et son évolution depuis début d'avril par ici ➡https://t.co/31lvlxV4cL#sécheresse pic.twitter.com/c83bFIZKOn — Météo-France (@meteofrance) April 18, 2017

Alerte sécheresse prolongée en Ille-et-Vilaine, vigilance en Isère

L'Isère vient par exemple de passer en vigilance sécheresse. Le déficit pluviométrique est de 40% dans le département en raison de l'hiver très sec et du printemps précoce. Les services de l'État font des recommandations pour inciter les usagers à économiser l'eau.

En Bretagne, les quantités de pluies entre octobre 2016 et mars 2017 sont la quatrième valeur la plus faible depuis 60 ans. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé la semaine dernière de prolonger l'état d'alerte sécheresse déclaré dès le mois de février. Les mesures de restriction d'eau sont étendues dans le département. Elles engendrent "des interdictions de lavage des voitures hors des stations professionnelles avec récupération d'eau, la limitation des arrosages, l'interdiction de remplissage des piscines", a expliqué sur franceinfo le directeur du Syndicat mixte de gestion pour l'approvisionnement en eau potable d'Ille-et-Vilaine, Jean-Pierre Trouslard. Dans la Sarthe, certaines nappes sont à un niveau qu'elles atteignent habituellement l'été. Les niveaux sont bas pour la saison aussi dans la Vienne, où des mesures de limitation des usages de l'eau ont été prises le 13 avril.

Les producteurs de blé ont "la trouille"

Le Nord Est de la France n'est pas épargné par ce phénomène de sécheresse précoce. Ainsi, dans le Doubs et la Moselle, la période du 21 mars au 10 avril a été la plus sèche depuis 1959. La situation est préoccupante aussi dans la Marne selon Météo France et la préfecture, qui évoque une "période de sécheresse inhabituelle pour un début avril". Les agriculteurs marnais pourraient être amenés à irriguer leurs cultures plus tôt que prévu.

Ce manque d'eau angoisse les producteurs de blé français, qui craignent une deuxième année catastrophique consécutive. "On est très inquiet, on a la trouille", a déclaré mercredi à l'AFP Philippe Pinta, président de l'AGPB (association des producteurs de blé). D'après lui, le déficit hydrique est de 50% en moyenne, le double de ce qui est constaté habituellement à cette période de l'année. Il a constaté que les épis de blé étaient globalement d'un vert un peu plus pâle qu'à l'accoutumée, d'autant qu'il y a du vent, qui "dessèche encore plus" les cultures. L'inquiétude est d'autant plus grande pour Philippe Pinta, également cultivateur en région parisienne, qu'"on n'annonce pas d'eau avant 10 jours" et que les prévisions à dix jours ne sont "pas forcément fiables".

Météo France estime que "l'assèchement des sols devrait perdurer jusqu'à la fin de la semaine" en raison des faibles précipitations attendues, mais que la situation "ne devrait toutefois pas s'aggraver par la suite", car les températures devraient "rester inférieures aux normales jusqu'à la fin du mois".