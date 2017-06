Sécheresse : tous les Deux-Sévriens concernés par les mesures de restrictions

La sécheresse estivale est exceptionnellement précoce dans les Deux-Sèvres. Conséquence : la Préfecture prend déjà des mesures de restrictions concernant l'usage de l'eau des particuliers et des collectivités. Les agriculteurs sont aussi concernés. Ces mesures entrent en vigueur ce mardi.

Si l'on prend la pluie tombée à Niort depuis le 1er septembre dernier, 2017 est la 2e année la plus sèche depuis 1959, après 2005. La préfecture des Deux-Sèvres a donc décidé d'aller dès maintenant "plus loin que d'habitude" avec des mesures de restrictions de l'usage de l'eau qui concernent tous les Deux-Sèvriens.

Interdiction totale dans tout le département : laver votre voiture sauf si vous allez dans des stations professionnelles qui recyclent l'eau ou encore de remplir votre piscine. Les collectivités, elles, ne peuvent pas nettoyer les batiments ou les routes, ni alimenter les fontaines qui ne disposent pas d'un système de recyclage.

Arroser son jardin ou son potager est interdit entre 10h et 19h

Interdiction entre 10h et 19h : il n'est plus possible d'arroser votre jardin ou votre potager. Même chose pour les espaces verts publics, les terrain de golfs et les terrains de sport.

Des mesures qui dureront le temps nécessaire précise la préfecture des Deux-Sèvres.

Pour les agriculteurs, précisions sur les restrictions à retrouver sur le site internet de la Préfecture.