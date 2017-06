Sécheresse : trente-huit départements soumis à des mesures de restriction d'eau

Trente-huit départements ont mis en place des mesures de restriction d'eau, a indiqué le ministère de la Transition écologique et solidaire dans un communiqué publié ce lundi. Dans ces zones, plusieurs cours d'eau ont atteint leurs seuils d'alerte ou de crise par manque de pluie.

Suite à la vague de chaleur qui a touché la France la semaine dernière et par manque de pluie, trente-huit départements ont désormais mis en œuvre des mesures de restriction d'eau. Cette décision a été annoncée ce lundi dans un communiqué publié par le ministère de la Transition écologique et solidaire. À noter que les départements en alerte ne peuvent avoir qu'une partie de leur territoire concernée par des limitations d'eau.

Arrosage des espaces verts et lavage des voitures limité

Parmi les trente-huit départements concernés, douze ont des zones en "alerte maximale" (crise). Dans ces lieux, seuls les prélèvements permettant d'assurer les usages prioritaires sont autorisés c'est-à-dire pour la santé, la sécurité civile, l'eau potable ou la salubrité. Onze départements ont des zones "alerte renforcée" avec notamment une limitation des prélèvements agricoles dans certains secteurs. Les prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs ou encore lavage des voitures sont fortement limités et l'interdiction de certains prélèvements peut être décidée. Et enfin, quinze départements sont en totalité ou en partie en alerte simple. La moitié ouest du pays est concernée par ces restrictions.

Trente-huit départements sont concernés par au moins un arrêté préfectoral en vigueur au 26 juin. - Le ministère de la Transition écologique et solidaire

Préserver l'usage de l'eau à des fins prioritaires

"Avec un déficit pluviométrique depuis septembre 2016 et un épisode de canicule précoce, le ministère de la Transition écologique et solidaire va donner très prochainement des consignes aux préfets pour suivre l’évolution de la situation et prendre les mesures nécessaires pour préserver les usages prioritaires de l’eau comme l’alimentation en eau des populations", a précisé le communiqué.