Sécheresse : un nouvel arrêté dans l'Indre pour renforcer les restrictions d'usage de l'eau

Indre, France

La sécheresse n'en finit plus dans le département de l'Indre. Et ce ne sont pas les quelques pluies tombées début août qui vont changer la situation. La préfecture décide de prendre un nouvel arrêté avec des mesures de restrictions d'usage de l'eau. Cet arrêté entrera en vigueur samedi 24 août, à minuit. 17 des 18 bassins versants sont désormais placés en débit de crise. Il ne reste plus que le bassin de la Théols, en alerte renforcée.

La carte de la préfecture de l'Indre - Préfecture de l'Indre

Des restrictions pour tout le département

Quelques consignes s'appliquent à l'ensemble des habitants de l'Indre, peu importe leur lieu d'habitation.

Le remplissage des piscines privées est interdit sauf chantier en cours

sauf chantier en cours Le lavage des véhicules n’est autorisé que dans les stations équipées de récupérateur d’eau

équipées de récupérateur d’eau Le remplissage des plans d’eau et la manœuvre de vanne sont interdits

Les plans d’eau en barrage d’un cours d’eau doivent laisser s’écouler un débit en sortie de plan d’eau égal au débit entrant

Le lavage des voiries et trottoirs est limité au strict nécessaire pour assurer l’hygiène publique

L'alimentation des fontaines en circuit ouvert est interdit

Et puis pour les habitants des communes concernées par les 17 bassins versants en débit de crise, des mesures supplémentaires sont mises en place à partir de samedi.