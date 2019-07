Sécheresse : une situation qui préoccupe sérieusement les pécheurs de la Corrèze

Corrèze, France

Sale temps pour les poissons et pour les pêcheurs. En Corrèze, département où il n'y a pas encore d’arrêté de restriction pour la sécheresse le niveau de certains cours d'eau est déjà très bas "On a une situation très dégradée, et concernant le niveau des cours d'eau on est déjà pour cette mi juillet dans la même situation que la fin du mois d’août l'année dernière " explique Patrick Chabrillanges, le président de la fédération départementale de la pêche de la Corrèze.

Un risque d'augmentation de la mortalité chez certains poissons

"Ce qui nous sauve pour l'instant ce sont les températures du matin qui sont fraîches" ajoute Patrick Chabrillanges mais pour combien de temps s'interroge t-il. Car dans les rivières de première catégorie les températures avoisinent parfois les 20 degrés, un seuil déjà critique pour certains poissons comme la truite qui risque de ne plus pouvoir s'alimenter. "On pourrait assister à des taux de mortalité de poissons et pas seulement la truite" explique encore le président de la fédération corrézienne qui déplore déjà dans le département ces dernières années des disparitions d'espèces. Et "ça devient très problématique" conclut-il

Le tourisme axé sur la pêche n'est pas encore affecté

En Corrèze on mise aussi beaucoup sur la pêche pour attirer des touristes. Heureusement les nombreux lacs et plans d'eau du département ne sont pas dans la même situation que les rivières de première catégorie, ce qui permet de satisfaire bon nombre de pêcheurs. Mais si la préfecture de la Corrèze vient à prendre un arrêté de restriction lié à la sécheresse ça risque de susciter beaucoup d'interrogations chez les touristes et de ralentir peut être la vente des cartes de pêche, craint encore la fédération des pêcheurs de la Corrèze.