Sécheresse + vent : Siscu craint une nouvelle journée rouge

Attention, nouveau coup de vent fort prévu aujourd'hui sur la Corse ! Des conditions météorologiques qui augmentent considérablement le risque incendie. Les pompiers sont sur le qui-vive, des centaines d'hommes sont mobilisés. Dans certaines communes, comme Siscu, la population aussi veille...

Sécheresse persistante, vent violent... le risque feu est aujourd'hui encore maximum. Surtout dans les régions déjà meurtries par les incendies comme la Balagne, l'Alta Rocca... et bien sûr le Cap Corse. Là, à Siscu, un comité citoyen de surveillance s'est créé. Des bénévoles dont le rôle est de signaler au plus vite les départs de feu, mais également de repérer et signaler les comportements suspects .

Gilbert Caracausi, résident de Siscu, est le coordonnateur de ce comité.

Gilbert Caracausi, résident de Siscu, est le coordonnateur du comité citoyen de surveillance Copier

"Les incendiaires se méfient..."

Ce comité citoyen est placé sous la responsabilité du maire de Siscu. Il travaille en collaboration avec les équipes d'intervention. Guy Vecchioni, le chef de centre des pompiers de Siscu.

Guy Vecchioni, chef du centre d'intervention des pompiers de Siscu Copier

Les bénévoles en patrouille ont également pour mission de faire passer des messages de prévention auprès de la population. Pour ne plus revivre le cauchemar de la mi-août. Plus de 2000 hectares de végétation partis en fumée entre Ugliastru, Siscu et Petracurbara.