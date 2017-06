Sécheresse : votre voiture lavée sans eau

La sécheresse s'aggrave en Seine-Maritime ce vendredi 23 juin. Des arrêtés préfectoraux interdisent aux habitants de remplir leurs piscines ou de laver leurs voitures. Mais pas de panique, Lucas Benoit nettoie votre auto sans une goutte d’eau…

La Seine-Maritime a annoncé vendredi 23 juin que la sécheresse s’était aggravée. L’absence de pluie et les très fortes chaleurs cette semaine n’ont fait qu’empirer la situation. Des restrictions ont été imposées sur une majorité du département, avec différents seuils de gravité. Des limitations pour l’industrie et le commerce, mais aussi pour les particuliers : interdiction d’arroser son jardin, de remplir sa piscine, et de nettoyer sa terrasse. Et pour les trois niveaux d’alerte – seuil d’alerte, seuil de l'alerte renforcée, et seuil de crise – les lavages de voitures sont strictement proscrits.

Mais si vous tenez à partir en weekend avec une voiture rutilante, ou si vous voulez que vos véhicules d’entreprise soient impeccables, Lucas Benoit peut vous dépanner sans transgresser les restrictions du département. Il est le gérant de l’agence Cosmeticar à Rouen, une franchise de lavage de voiture sans eau. Cet entrepreneur arpente toute la Seine-Maritime, armé de ses chiffons et pulvérisateurs, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. L’avantage premier, Lucas le reconnait, c’est surtout la praticité : « Je n’ai pas besoin de point d’eau, donc j’interviens absolument partout. J’ai besoin d’une prise électrique pour brancher mon aspirateur, c’est tout. »

Lucas utilise une gamme de sept produits, c'est tout. © Radio France - Sixtine Lys

200 litres d’eau pour un lavage classique

La perspective écologique est évidemment un gros argument de vente, surtout en période de sécheresse. Un lavage de voiture classique nécessite en moyenne 200 litres d’eau. Lucas n’a besoin que de chiffons et des produits de nettoyage conçus par Cosmeticar, et qui plus est biodégradables. Le jeune homme de 21 ans concède tout de même que cette technique est surtout intéressante pour les professionnels (concessionnaires, entreprises). « En général, les particuliers attendent que la voiture soit vraiment sale. Sans eau, ça prend plus de temps pour laver leur carrosserie sans eau. »