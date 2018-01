Île-de-France, France

C'est une société qui a déjà fait parlé d'elle, avec un patron déjà placé à deux reprises en garde à vue pour ne pas s’être mis en conformité avec un arrêté préfectoral, en matière de normes environnementales. Ce samedi, en raison de la crue de Marne, la Préfète de Seine-et-Marne, Béatrice Abollivier a imposé des travaux d’office de mise en sécurité du site industriel anciennement exploité par la société WIPELEC à Pomponne en Seine-et-Marne.

Malgré de nombreuses mises en demeure et sanctions administratives d’évacuer les déchets dangereux, l’exploitant a laissé ce site à l’abandon, contenant de nombreux déchets dangereux peut-on lire dans un communiqué de la préfecture

9 tonnes de déchets dangereux dont 700 kg de déchets cyanurés

Une société a été réquisitionnée et il a fallut une journée et demie pour évacuer les déchets. Les travaux ont débuté le 25 janvier matin et se sont terminés vendredi 26 janvier à 13h30.

Les déchets les moins dangereux ont été laissés sur place en hauteur ou dans des cuvettes de rétention hors d’atteinte des eaux de crue.

Pollueur payeur

Cette opération a été financée, selon la préfecture selon le principe « pollueur payeur », en procédant à la consignation par la direction des finances publiques de la somme nécessaire pour régler directement la société ayant effectué les travaux.