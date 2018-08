Blandy, France

C'est un des mauvais côtés de l'été. Avec les fortes chaleurs et la sécheresse, les nids de guêpes et frelons ont proliféré en Île-de-France cette année. Certains nids de frelons, souvent nichés très haut dans les arbres ou clochers, sont désormais plus bas, du fait de leur grand nombre. Les frelons asiatiques, très agressifs, sont aussi toujours plus présents. Illustration à Blandy-les-Tours (Seine-et-Marne) où des nids ont été exterminés mardi matin.

"Il est très très agressif le frelon asiatique. Il peut vous piquer ou vous projeter du venin dans les yeux et vous brûler la rétine." — Sébastien Da Costa, gérant de la société

Deux nids comme un ballon de foot à Blandy-les-Tours

A Blandy, les frelons asiatiques ont été repérés sous les tuiles du château du XIIIe siècle. Ils ont aussi élu domicile dans le clocher de l'église à une trentaine de mètres de haut. Leur bourdonnement a donné quelques sueurs froides à Patrice Motté, le maire de cette petite commune rurale de 720 habitants près de Melun.

"Les nids de guêpes cette année, on en a eu beaucoup à cause de la chaleur. Ils sont situés dans d'anciens trous de souris. Et comme Blandy est un village ancien avec des vieux murs, c'est vrai que les guêpes et frelons ont de quoi nicher. D'ailleurs, nous avons dû reporter une séance de cinéma en plein air au château samedi dernier", explique l'élu local.

"Les nids de guêpes cette année, on en a eu beaucoup à cause de la chaleur." — Patrice Motté, maire de Blandy-les-Tours

"Le frelon asiatique c'est un problème en plus. On avait été averti il y a déjà deux ans par des apiculteurs. Les insectes très agressifs tuent les abeilles et cela met aussi en danger la biodiversité", ajoute Patrice Motté.

Les frelons asiatiques se sont nichés dans le clocher de Blandy-les-Tours © Radio France - Denis Souilla

Les frelons asiatiques se sont aussi nichés sous un toit du château médiéval de Blandy-les-Tours © Radio France - Denis Souilla

Jusqu'à trois fois plus de destruction de nids cette année

Pour détruire les nids de frelons, la mairie de Blandy-les-Tours, ainsi que le département de Seine-et-Marne -propriétaire du château-, ont mandaté la société ABC Guêpes, une entreprise privée située au Châtelet-en-Brie. Les pompiers n'interviennent gratuitement qu'en cas d'urgence absolue (voie publique, école, établissement sanitaire…), comme le précisent les pompiers de Seine-et-Marne, mais facturent l'opération 124 euros si le caractère urgent n’est pas avéré.

"Avant, je faisais peut-être cinq, six interventions voire sept dans la journée. En ce moment, j'en fait quinze à vingt par jour, surtout le frelon asiatique." — Sébastien Da Costa, gérant de la société

Seine-et-Marne : les frelons et les guêpes en forte recrudescence Copier

ABC Guêpes facture les interventions de 60 à 120 euros, selon le secteur géographique. Les nids, gros comme un ballon, pèsent un à deux kilos et compte quelques fois 500 frelons voire beaucoup plus. En combinaison de la tête aux pieds, avec un compresseur et une perche télescopique en main, Sébastien Da Costa, gérant de la société, injecte généralement une poudre blanche dans les nids. Elle permet de contaminer tous les insectes, d'agir sur leur système nerveux, afin de les exterminer en un à deux jours.

• Page Facebook de ABC Guêpes

Que faire si vous tombez nez-à-nez avec un nid de frelons ou guêpes ?

Si vous tombez sur un nid, perché dans un arbre ou sous les toits, le conseil à retenir est de ne pas intervenir seul. Pour des abeilles, mais encore plus des guêpes et surtout des frelons asiatiques, vous risqueriez de vous faire attaquer. Il est préférable d'appeler les entreprises spécialisées. Il est aussi conseillé de ne pas boucher les entrées de nids qui pourraient être sous terre.

à lire Les guêpes et les frelons prolifèrent cet été : quatre conseils pour éviter de vous mettre en danger

Ce sont désormais des entreprises privées qui sont en charge de l'éradication des nids de frelons ou guêpes © Radio France - Denis Souilla

Blandy-les-Tours, en Seine-et-Marne © Radio France - Denis Souilla

xxxx