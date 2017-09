Séisme au Mexique: des basques témoignent

Un séisme d'une magnitude de 7,1 sur l'échelle de Richter a frappé le centre du pays. Le bilan humain s'alourdit d'heure en heure. Des basques étaient sur place, ils racontent ce qu'ils ont vu.

Le Mexique a été touché par un violent séisme ce mardi à 13h14 heure locale (20h14 à Paris). L'épicentre du séisme est à la frontière entre deux Etats du centre du pays. Il était d'une magnitude de 7,1.

Des basques témoignent

Xavier Cazaubon est le président de la Fédération Internationale de Pelote Basque. Le biarrot nationalisé mexicain habite à Mexico. Depuis le dernier séisme en 1985 qui avait fait 10 000 morts, le pays doit respecter des normes anti-sismiques. Et c'est depuis l'un de ces bâtiments aux normes que Xavier Cazaubon a vécu le séisme. "On a senti la tour bouger de gauche à droite et de bas en haut", explique le biarrot.

"J'ai vu tomber des immeubles" - Xavier Cazaubon président de la Fédération Internationale de Pelote Basque

Peio Abeberri, un autre biarrot était en vacances au Mexique. Il était dans l'appartement de l'un de ses amis quand "tout s'est mis à trembler, les livres sont tombés par terre, on s'est précipité dehors".

"Ca nous a paru très long, il y a des gens qui criaient" - Peio Abeberri, un biarrot en vacances à Mexico

Lui et ses amis ont attendu trois heures dehors avant d'aller "dans un centre de secours pour voir si (on) pouvait filer un coup de main" précise le jeune homme. "Nous, on a distribué de la nourriture et de l'eau en rassurant les familles".