Selon Météo France, l'épisode de grand froid devrait vite passer dans la Loire

Alors que le gouvernement à mis en place un un "pilotage national quotidien" exceptionnel pour limiter les risques liées au grand froid, dans la Loire et la Haute-Loire cet épisode hivernal rigoureux devrait rapidement faire place au redoux.

"Le grand froid ne va durer que 2 à 3 jours"... Sophie Tessier prévisionniste de Météo France à Lyon , se veut rassurante: dés jeudi les températures maximales en journée devraient repasser en positif ! Mais d'ici là, il va falloir tout de même serrer les dents pour ne pas grelotter et ne pas oublier ses moufles et son bonnet... Le pic de froid va se prolonger sur les deux journées de mardi et mercredi, avec des températures négatives ( -6 en journée à St Étienne, -8 au Puy en Velay) alliées à un fort vent de Nord/ Nord Est soufflant de 60 kms/heure en plaine et jusqu'à 80kms/h sur les hauteurs. Une combinaison vent violent + basses températures qui va cruellement se faire ressentir à l'extérieur: jusqu'à -15 degrés en froid ressenti en matinales mardi et mercredi !!

Heureusement cela ne devrait pas durer, puisque le vent va diminuer d'intensité dés mercredi, alors que les températures vont doucement remonter en journée: de +2 à +4 degrés pour les maximales jeudi et vendredi, elles devraient même grimper encore pour atteindre les +5 +6 degrés ce weekend.

Quant à la neige, il faudra sans doute attendre pour recommencer à faire de la luge dans les parcs de St Étienne ou des balades en raquette en plaine: les légères chutes annoncées pour cette semaine ne devraient pas excéder 2 à 3 cm et les flocons ne tiendrons que sur les hauteurs du Pilat ou du Forez. Le froid ou la neige, il faut choisir !