Des ateliers pour fabriquer sa lessive à Mulhouse pendant la semaine européenne de la réduction des déchets

Chaque Français jette 500 kilos de déchets ménagers par an. De nombreuses actions de sensibilisation sont menées dans le cadre de la semaine de réduction des déchets ménagers. A Mulhouse par exemple, vous pouvez apprendre à fabriquer vous-même votre lessive.

Des copeaux de savon de Marseille, un peu de bicarbonate de soude, quelques gouttes d'huiles essentielles, et de l'eau: ces quelques ingrédients suffisent pour faire sa lessive soi-même. Un atelier pour apprendre à fabriquer ses produits ménagers était organisé ce mardi dans le cadre de la semaine européenne de réductions des déchets par l'agglomération mulhousienne au centre culturel porte du miroir à Mulhouse.

Simple et écomique

Pour fabriquer sa lessive, il suffit de mettre tous ces ingrédients dans une grande marmite et faire bouillir en mélangeant. "C'est très simple", souligne Rosine, l'une des animatrices de l'atelier. "C'est de l'eau à faire chauffer, et mélanger. Voilà !" Et la lessive "fait maison" a bien des avantages selon Rosine: "c'est écologique, et c'est aussi économique." Petit calcul avec Leslie Lamy, animatrice: "pour fabriquer un litre de lessive, il faut 50 grammes de copeaux de savon de Marseille, le sac de 750 grammes coûte seulement 3,50 euros."

Les participantes à l'atelier sont convaincues. "On redécouvre ce qui se faisait avant, ma mère faisait déjà ça", se souvient Marie-Paule. "C'est important de faire attention à notre planète, aux animaux, aux plantes", ajoute Dominique.

D'autres ateliers pour fabriquer ses produits d'entretien et produits cosmétiques sont organisés à Mulhouse d'ici le 6 décembre: ce mercredi après midi à l'agora de Rixheim, et jeudi après-midi à Mulhouse, appartement pédagogique l’Éco’logis, 113 Avenue Robert Schuman.

