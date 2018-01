Ça fait une semaine que les habitants d'une dizaine des communes autours de Cailly sont privés d'eau potable. L'eau est impropre à la consommation à cause des très fortes pluies et de la tempête. Tous les deux jours, les habitants se présentent aux distributions pour avoir leurs bouteilles.

Vieux-Manoir, France

Tous les deux jours, les habitants se présentent à la salle polyvalente de Cailly ou à la mairie de Vieux Manoir pour faire le plein d'eau. C'est une bouteille par jour et par personne, il faut rationner pour les 4200 habitants concernés. Et ça commence à faire long pour nombre d'entre eux.

La distribution commence à la mairie de Vieux Manoir. © Radio France - Sixtine Lys

C'est le balais des voitures sur le parking de la Mairie de Vieux Manoir samedi 6 janvier au matin. Chacun repart avec sa précieuse bouteille, indispensable pour l'alimentation. "J'aurais jamais pensé nettoyer mes légumes à l'eau de bouteille..." constate Mathilde, qui habite Longuerue.

Il y a aussi l'hygiène... Émeline donne a ses deux enfants des gobelets d'eau plate pour qu'ils se rincent la bouche après s'être lavé les dents, et nettoie même les brosses à dents à la bouteille.

Expliquer aux enfants

Il a fallu faire la pédagogie auprès des plus petits. La fille de Laetitia a deux ans, et elle a l'habitude de se servir au robinet toute seule. "Elle a sa petite marche dans la salle de bain et dans la cuisine, pour se servir toute seule. Donc depuis une semaine on lui laisse une bouteille à disposition."

Après sept jours, la lassitude commence à se faire sentir. "Faire cinq à dix kilomètre aller-retour pour deux bouteilles d'eau à vingt centimes..." souligne le boucher de l'épicerie de Vieux Manoir. Pour Edwige, ça se complique aussi. Il y a aura une nouvelle distribution d'eau lundi, mais c'est aussi le jour où elle reprend le travail. Elle ne pourra pas y aller.

Bientôt un retour à la normale ?

Le maire de Vieux Manoir, Pierre Palenne Copier

L'Agence Régionale de Santé doit mener des analyses lundi, ce qui signifie un retour à la normale mercredi au mieux. Ce n'est pas la première fois que ces communes connaissent ce problème d'eau. Une usine de filtration devrait se construire à Montérolier d'ici 2019.