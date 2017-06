Serpents : que faire si vous tombez nez à nez avec le reptile en randonnée ?

Les serpents aiment le soleil. Comme vous. Alors peut-être que vous en croiserez ce week-end au cours d'une randonnée. Un conseil d'expert ? Ne paniquez pas, ils ont a priori plus peur de vous que l'inverse.

En France aujourd'hui, vous pouvez croiser soit une vipère, soit une couleuvre. Contrairement aux idées toutes faites, ces deux espèces sont très craintives des humains. S'ils sont sourds, les serpents sentent les vibrations des pas de l'homme. Dans ces cas-là, ils cherchent immédiatement la fuite. Il n'y a donc pas de quoi les craindre.

Grégory Multin est passionné par les serpents et propriétaire de la boutique Fauna Tropika, qui vend des reptiles à Roche La Molière. Son conseil : ne pas paniquez quand on croise un serpent, et surtout, ne pas tenter de l'approcher.

L'avis de Grégory Multin, passionné par les serpents et gérant de Fauna Tropika Copier

Espèce protégée

Il est interdit, de manière générale, de tuer un serpent (loi de la nature, 1976). Ils sont nécessaires à notre éco-système. Cependant, dans des situations dangereuses, si une vipère s'introduisait dans votre appartement par exemple, il est légal de la neutraliser.

Evidemment, en cas de morsure, la règle est d'appeler les pompiers et de les attendre avant de faire quoi que ce soit.