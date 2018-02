Saint-Josse, France

Fabien Lokaj, 23 ans, est apiculteur à Saint-Josse, dans le Montreuillois. Il a environ 250 ruches sur différents sites, de Merlimont à Campagne-lès-Boulonnais. Dimanche dernier, il découvre que ses ruches d'Airon-Saint-Vaast ont été vandalisées : une quinzaine incendiées, une cinquantaine renversées, ce sont des milliers d'abeilles qui sont mortes. Sur son compte Facebook, Fabien poste les photos du désastre.

Ces photos, ainsi qu'un article de la Voix du Nord, font le tour des réseaux sociaux. L'apiculteur reçoit alors des milliers de messages de soutien, de partout dans le monde. Fabien Lokaj recense "5000 commentaires, de France, de Belgique, d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne, et même du Canada ! J'essaie de répondre à tout le monde, mais je n'y arrive plus".

Une cagnotte créée par un internaute suisse

Mais le soutien ne s'arrête pas là. Un graphiste suisse, "internaute écolo responsable" comme il se qualifie lui-même, décide de lancer une cagnotte pour récolter quelques centaines d'euros, afin d'aider Fabien Lokaj à racheter du matériel et des essaims. En quelques jours le compteur s'envole, on en est maintenant à plus de 12 000 euros et plus de 700 donateurs.

Joint à Lausanne, Christophe Vielliard n'en revient toujours pas : "je pensais arriver à 500 euros, quelque chose comme ça, c'est vraiment incroyable, la générosité des gens. Je suis très heureux pour lui". Il dit avoir été "bouleversé" par la situation de Fabien Lokaj : "faire ça à un apiculteur, qui travaille avec la nature, avec les abeilles, un chaînon écologique indispensable, c'est ça qui nous a tous bouleversés".

Je n'a pas de mots

Fabien Lokaj avait estimé qu'il lui fallait environ 10 000 euros pour réparer les dégâts, l'objectif est donc largement dépassé. L'apiculteur, très ému, réagit : "je n'ai pas de mots, ça me touche. Beaucoup de gens ont du cœur, je les remercie fortement, ça m'aide moralement". Au départ, il avait en effet pensé tout arrêter. Aujourd'hui, il se sent "obligé" de continuer son activité, pour tous ceux qui l'ont aidé.

Une autre manière de soutenir l'apiculteur : lui acheter son miel, le miel Lokaj apiculture. Il le vend chez lui à Saint-Josse, et sur le marché de Montreuil-sur-mer le samedi matin.

Ecoutez la belle histoire de l'apiculteur de Saint-Josse ICI.