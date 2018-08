L'ONG Expédition 7ème continent et Citeo prennent leurs quartiers dans le port de Sète pour une campagne de sensibilisation sur la pollution plastique dans les océans. De nombreux ateliers seront animés par l'équipe les 15 et 16 août.

Sète, France

Avec sa goëlette bleue amarrée dans le port de Sète, l'ONG environnementale Expédition 7e continent et ne passe pas inaperçue. Une bonne manière pour attirer les passants et les sensibiliser sur la pollution plastique.

Un continent de plastique sept fois plus grand que la France

Aujourd'hui, 10% du plastique produit dans le monde finit en mer. Une pollution telle qu'un véritable continent de plastique a pris forme dans l'océan Pacifique, entre le Japon et la Californie. Cet amas de déchets mesure près de sept fois la superficie de la France.

Patrick Deixonne, navigateur et créateur de l'ONG Expédition 7e continent, a pu observé de ses propres yeux cette catastrophe écologique. "Les gens ont souvent une image un peu décalée de ce continent de plastique. Ils s'imaginent une île de bouteilles et de sacs plastiques. La réalité est très différente. 90% du plastique est sous forme de micro particules", décrit-il. La pollution est donc rendue moins visible : "C'est vraiment une soupe de plastique. On peut rentrer dans le 7e continent sans s'en apercevoir. Les gros déchets ce n'est malheureusement que la partie émergée de l'iceberg."

Le tri et le recyclage comme remparts

Deux armes permettent de lutter contre la pollution plastique : le tri et le recyclage. Des gestes simples mais primordiaux que tentent d'inculquer au grand public l'équipe de Patrick Deixonne. "Il faut évidemment mettre ses déchets dans la poubelle, mais quitte à les mettre dans la poubelle autant les mettre dans la bonne. Parce que la France se prépare en 2022 à avoir des usines performantes de tri donc dans 4 ans tous les Français pourront recycler leurs déchets", annonce ce denier.

La pollution marine concerne par ailleurs tout le monde, pas seulement les personnes vivant en bord de mer. Les Strasbourgeois sont tout aussi responsables de la pollution des océans que les Sétois. "Tout déchets dans la nature, où qu'il soit, finira dans la mer. Les cours d'eau sont des autoroutes à déchets. Il suffit d'un gros orage, les eaux de pluies balayent les ordures plastiques vers les ruisseaux, les ruisseaux dans les fleuves et les fleuves dans les océans."

Des ateliers pour tout comprendre

Du 15 au 16 août, de 10h à 12h et de 17h à 21h l'équipe d'Expédition 7e continent propose divers animations pour sensibiliser la population à ces questions. Au programme : visite du bateau, ateliers scientifiques pour comprendre ce qu'est le septième continent, microscopes pour observer les poisons que contient le plastique, ateliers de tri des déchets, jeux pour les enfants.

Après Port-Camargue, Marseille, Agde, Leucate, Saint-Cyprien, Gruissan, Toulon, Cannes et l'Île des Embiez, le port de Sète est la dernière escale méditerrannéenne de la goëlette d'Expédition 7e continent. "On est très contents de cette tournée. Les gens sont très réceptifs. Je suis vraiment optimiste car les gens sont très sensibles à ce qu'on leur explique et ils s'aperçoivent qu'on est au pied du mur", conclue Patrick Deixonne.