A Seyssuel, entre vignes et fleurs sauvages, faudra-t-il choisir ?

Les associations de protection de l’environnement iséroises sont vent debout contre le défrichement réalisé à Seyssuel par des viticulteurs pour agrandir le vignoble. Une fleur sauvage rare et protégée est au cœur du conflit.

Sur les coteaux de Seyssuel, qui dominent la vallée du Rhône, depuis le mois de décembre, on pouvait remarquer le ballet d'engins de terrassement autour des ruines du château. Une vaste opération de défrichement était en cours, en vue d'y planter des vignes. Depuis 2003, le projet se heurte aux associations de défense de l'environnement. La Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature a porté plainte pour faire cesser les travaux, au motif qu'une plante rare et protégée, la gagée des rochers, était menacée.

30% des stations de gagée des rochers détruites

Sur les pentes dénudées par le défrichement, Nicolas Souvignet, directeur de l'association Nature Vivante, dresse un constat : « le sol est retourné, les blocs de granit qui pouvaient être déplacés l’ont été, les autres ont été grattés. C’est ce qui conduit à la destruction de l’habitat de la gagée des rochers. » Il estime à 30% la proportion de gagées des rochers détruites sur cette zone, la seule en Isère où l’on peut trouver cette plante protégée, dont les petites fleurs jaunes s’épanouissent justement en ce moment. C’est également dit-il l’habitat d’un papillon, protégé lui aussi, l’azuré du serpolet, qui est détruit. En outre, selon lui le déboisement aurait été réalisé sans déclaration.

Des terrains autrefois cultivés par les vignerons

« C’est faux », se défend Stéphane Ogier, président de l’association de viticulteurs Vitis Vienna. « Les zones boisées nettoyées ne sont pas classées. Ce sont des terres agricoles. Les vignerons sont dans leurs droits. Ces terres, il y a très longtemps, avant le phylloxéra, étaient plantées en vignes. On retrouve des terrasses aménagées à l’époque romaine ». Il estime même que le défrichement va offrir à la gagée des rochers un nouvel habitat, puisqu’elle a besoin d’espaces ouverts pour pousser. Dans la première vigne qu’il a plantée à Seyssuel en 2001, se trouve un rocher sur lequel poussent des gagées. « Je respecte cette fleur », assure le viticulteur, « elle indique un micro climat propice à la culture de la vigne et à l’élaboration de vins de grande qualité ». Et pourquoi ne pas donner son nom à l’AOC dont la demande est en cours auprès de l’INAO ?

En ce mois de février, la gagée des rochers est en pleine floraison. © Radio France - Jacky Page

Les associations de défense de l’environnement, elles, font une autre demande : qu’un nouvel arrêté de protection du biotope soit pris dans les meilleurs délais. Cet arrêté existait, mais il a été annulé pour vice de forme par le tribunal administratif, et n’a pas été remplacé. " Nous défendons l’intérêt général", assure Nicolas Souvignet. "Cela consiste à préserver le patrimoine naturel tout en conciliant des activités humaines. Ça passe par une réglementation. Il faut définir des zones où les activités sont possibles, et d’autres où elles ne le sont pas. " En attendant, le défrichement est suspendu, dans l'attente des retours des contrôles réalisés par les services de la Direction départementale des territoires.