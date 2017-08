Si les poissons mangent des débris de plastique, c'est parce qu'ils ont la même odeur que leur nourriture

L'odeur des débris de plastique en mer conduit des poissons à les confondre avec leur nourriture et à les ingérer, les introduisant dans la chaîne alimentaire selon une étude américaine publiée mercredi.

Une fois colonisé par des algues et des bactéries, le plastique qui se trouve dans les mers et océans finit par sentir comme de la nourriture pour les poissons. Ce constat est dressé dans une étude publiée ce mercredi dans la revue britannique Proceedings B of the Royal Society.

Piégés par une odeur artificielle

Les chercheurs éclairent ainsi une réalité déjà connue : de nombreuses espèces de poissons avalent des débris de plastique, se mettent ainsi en danger mais pas seulement. Ils font entrer le plastique dans la chaîne alimentaire, touchée par une accumulation de substances toxiques, chaque prédateur se nourrissant de proies qui contiennent ces débris.

Les scientifiques ont étudié les réactions d'un banc d'anchois de Californie (Engraulis Mordax) devant une solution contenant des morceaux de plastique propres et une autre contenant des débris couverts d'algues. "Les bancs d'anchois ont réagi à l'odeur des débris de plastique en s'agrégeant davantage", ont constaté les chercheurs. Les résultats sont "similaires" à ceux qui sont obtenus lorsqu'ils sont en présence de nourriture ou confrontés à l'odeur de la nourriture, précisent-ils. En revanche, ils n'ont pas réagi ainsi face à des débris propres. Ces résultats confortent l'idée que les animaux marins pourraient avaler du plastique à cause d'"un mécanisme chimiosensoriel" qui les induit en erreur.

Chaque année, plus de huit millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent dans les océans. A eux seuls, ils tuent tous les ans près d'un million d'oiseaux marins, une centaine de milliers de mammifères marins et d'innombrables poissons. Selon l'ONU, "si rien n'est fait et si on continue à ce rythme, il y a aura plus de débris plastiques que de poissons dans les océans d'ici à 2050".