Si secca !

La Corse s'est réveillée dans un froid sibérien ce jeudi, un épisode glacial prévu pour durer jusqu’à ce week-end…au moins !

Le Gregale souffle depuis ce jeudi et fait chuter les températures, jusqu'à sept degrés en dessous des normales de saison. Il y a donc pas mal de verglas sur les routes, y compris sur le littoral. Les équipes d'entretien des réseaux sont à pied d'œuvre pour saler la chaussée et prévenir toute glissade. L'épisode devrait se poursuivre jusqu'à ce week-end.

Une aubaine pour les montagnards…

Pour autant, pas de neige, le soleil perdure même sur certaines parties des massifs. Les premiers amateurs de sports nature s'aventurent en montagne, mais ils doivent rester prudents. Le vent givre les sommets enneigés, et les randonneurs sont exposés aux risques liés au gel… Les secours en montagne sont vigilants, et appellent à prendre toutes les précautions. Le commandant Emmanuel Vegas, Chef d'Escadron au Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne d'Ajaccio.

« Ça forme une gangue de glace très très dure, dans le jargon montagnard on parle de carrelage, sans crampon la glissade peut être risquée. A partir de 1700/2000 mètres on commence à rencontrer des difficultés pour circuler à pied. On a eu un premier cas d’accident la semaine dernière sur le monte Renosu, un binôme de randonneurs en raquettes ont dévissé dans un couloir, on est allé les chercher, plus de peur que de mal, mais la chute peut être beaucoup plus importante…personne n’est à l’abri, nous même professionnels comme amateurs, on les invite à s’équiper de crampons. Pelotons de gendarmerie de haute-montagne comme sapeurs-pompiers en alternance hebdomadaire, nous sommes prêts à intervenir H24 pour porter secours à quelqu’un en montagne. Pour les randonneurs à ski ne pas oublier les couteaux, et puis en général pour tout le monde s’équiper du triptyque indispensable le détecteur de victime en avalanche, la pelle et la sonde. »

…prudence pour les automobilistes

Si vous prenez la route, faites attention au verglas. La vague de froid qui touche la Corse depuis ce jeudi, s'intensifie. Les gelées matinales sont rudes, y compris sur le littoral. Entre Corte et Casamozza, sur la RT 20, plusieurs automobilistes se sont fait peur. Des portions sujettes au verglas, et qui sont salées par les équipes d'entretien du réseau. Toutefois, la plus grande prudence reste de mise, comme l'explique Ariel Riso, responsable du service exploitation des Routes de la CTC.

« Le verglas sur les routes s’étend sur une grande partie de la RT50 jusqu’à Casamozza et une partie de la RT30, de la Balanina, jusqu’au col de Pietralba. Tout l’intérieur va être relativement impacté, il va falloir être très prudent le matin jusqu’à au moins 8h. Dès 4h du matin des patrouilleurs et des saleuses vont entrer en action mais le temps que les engins arrivent des plaques de verglas seront surement présentes. »