Si votre télé fonctionne mal, c'est à cause de la météo

Une télé qui bégaie ou qui n'affiche plus rien ? ne vous agacez pas. Votre installation n'est pas en cause, tout cela est lié à une perturbation atmosphérique. Il faut prendre son mal en patience.

Creuse

Une image qui se fige, qui se remplit de petits carrés colorés, le son qui disparaît quand ce n'est pas carrément l'écran qui reste noir. Vous l'avez forcément remarqué si vous recevez la télé par la TNT (et donc une antenne rateau), difficile ces derniers jours de profiter des programmes de fin d'année.

Ne vous en prenez pas à votre poste. il n'y est pour rien, votre antenne non plus. La responsable, c'est la météo: la différence de températures entre des nuits glaciales et des journées ensoleillées et douces perturbe fortement la propagation des ondes. Le phénomène concerne tout l'ouest de la France, de la Bretagne au Pyrénées.

L'Agence Nationale des Fréquences, l'organisme qui supervise la bonne diffusion des ondes a même émis un message d'alerte auprès de tous les professionnels. Elle explique ce phénomène sur son site internet dans une note technique.

"Ne cherchez pas à régler votre poste" -Michel Chabroullet, réparateur TV

A Dun-Le-Palestel, Michel Chabroullet reçoit de multiples appels à l'aide. Des gens qui s’étonnent de ne plus rien recevoir alors qu'ils n'ont touché à rien. "Je leur conseille de ne pas lancer une nouvelle recherche de chaines sur leur télé ou de tenter de reconfigurer leur système, ce serait prendre le risque de tout dérégler et de ne rien retrouver quand la situation sera revenue à la normale. Il faut être patient, ça devrait s'arranger à partir de jeudi soir."

"Moi j'ai ressorti mes DVD et j'écoute France Bleu Creuse, sourit Monique notre correspondante météo à Saint-Pierre-le-Bost dans le Nord-Est de la Creuse, mais je pense aux personnes seules et isolées, c'est dramatique de se retrouver sans distractions."

Ce phénomène n'est pas fréquent, mais pas non plus exceptionnel. Depuis le passage à la TNT, il se produit habituellement plutôt au printemps, en avril "On est mal barrés, on va sur Mars poser des appareils qui fonctionnent... mais nous on ne peut pas avoir la télé !" s'agace, non sans raison, Monique.