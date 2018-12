VIDÉO - l'Etna est entré en éruption en Sicile

L'Etna est entré en éruption ce lundi matin en Sicile où plus de 130 secousses sismiques ont été ressenties. La plus importante a atteint une magnitude de 4,0 vers 13 heures selon l'Institut National de Géophysique et de Volcanologie italien. Pour le moment, aucune personne n'a été blessée et aucun dommage matériel majeur n'a été relevé selon la correspondante de franceinfo sur place, Mathilde Imberty.

L'espace aérien fermé aux alentours

L’éruption du volcan a également entraîné la propagation d'une importante colonne de cendres dans le ciel. L'espace aérien autour de l'Etna a ainsi dû être fermé à cause d'un manque de visibilité. Seulement quatre arrivées par heure sont autorisées ce lundi dans l'après-midi à l'aéroport de Catane, situé à l'est de l'île.

Ce lundi après-midi, les secousses sismiques et la projection de cendres auraient en revanche diminuées.

L'Etna, qui culmine à 3.300 mètres, est le plus haut volcan en activité en Europe. Ses éruptions sont fréquentes, la dernière phase remonte au printemps 2017 mais la dernière grosse éruption a eu lieu il y a 10 ans, précise l'AFP, à la fin de l'année 2008.