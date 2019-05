Sidney Govou organise une tombola pour la biodiversité en Haute-Loire

Une tombola pour la protection de la biodiversité en Haute-Loire. Un jeu vient d'être lancé tout ce week-end par LanDestini, la fondation de la présentatrice de "Thalassa" Fanny Agostini et son mari Henri Landes. Objectif : préserver une zone humide dans le parc régional du Livradois-Forez.

Monlet, France

Alors que le G7 s'ouvre ce dimanche à Metz afin de trouver des solutions pour protéger la biodiversité, une initiative a été lancée par la fondation LanDestini. Fanny Agostini, présentatrice de "Thalassa", et son mari Henri Landes, fondateurs de LanDestini ont décidé de lancer un jeu : une tombola pour protéger la biodiversité.

Préserver une zone humide dans le Livradois-Forez

Le but de ce jeu est de contribuer à "la préservation d'une zone humide, qui héberge de nombreuses espèces d'animaux et de plantes en Haute-Loire, dans le parc régional du Livradois-Forez". Ce projet est mené par Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne et se situe sur la commune du Monlet. La parcelle de 11 000 m² est située en tête de bassin versant. Ce site naturel est prisé par un papillon rare, l'Azuré des mouillères.

Le parrain de cette opération est Sidney Govou. L'ancien footballeur de l'OL est originaire du Puy-en-Velay et ancien joueur de Brives-Charensac. Le prix de cette tombola est de participer à un entrainement avec le joueur.

"En tant qu'habitant de cette planète qui se dégrade, je me sens de plus en plus concerné par la préservation de la nature."

Pour jouer, c'est simple, il suffit de se rendre sur leur site et d'acheter un billet avant lundi 6 mai 19h. Le billet est au tarif de 5 euros.