Grand-site des Deux-caps: les gardes nature sont excédés par les déchets abandonnés

Les gardes nature, qui gèrent les espaces naturels protégés sur le littoral du Pas-de-Calais, dénoncent l’attitude des touristes. Ils laissent d’importantes quantités de déchets sur les sites. Et chaque lundi, après les dimanches de forte affluence, ils doivent passer des heures à tout nettoyer.

Wimereux, France

A la Pointe aux oies, au nord de Wimereux, les déchets sont visibles dès le parking du site, au pied d'un panneau indiquant le sentier.

"C'est un bon exemple de mauvais comportement, s'agace Frédéric Grandcolas, garde nature. C'est un tas de déchets qui est déposé par tous les utilisateurs de l'aire d'accueil. Et c'est pareil sur les autres parkings. Les gens se retrouvent avec des restes de pique-nique, les camping-car avec leurs déchets et le mauvais comportement c'est de se débarrasser au plus vite de ces déchets."

On a le même phénomène le long des voiries, et des chemins. Mais ce n'est pas notre métier premier, de ramasser tout ça !

Les poubelles ont disparu des parkings

Le lundi, tous les pieds de panneaux et les clôtures sont envahis de déchets. Résultat : les six gardes, qui gèrent le Grand site des Deux-caps, y passe une journée entière. Alors pourquoi avoir retiré les poubelles de ces sites ? "Le citoyen lambda qui voulait profiter, mettez ces petits déchets dans les containers, répond Frédéric Grancolas. Le camping-car mettait ses poubelles également dans les containers. Mais, c'était désastreux, les locaux qui avaient raté le jour des poubelles venaient aussi, déposer leurs déchets dans un espace naturel !"

On retrouvait aussi les déchets de personnes qui bricolaient, avec les toles, du verre, du fibrociment. Que faire de ces contenairs ?

Rappelons qu'abandonner des déchets -qui ne pourront pas être triés- sur un site naturel, au lieu de les ramener chez soi est passible d'une amende de 135 euros.