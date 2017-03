Site du Vignaud : une réunion et quelques engagements

Une réunion pour tenter de déminer le dossier du Vignaud, à Anzême. La réunion aura duré plus de trois heures, ce lundi en préfecture. Autour de la table, des élus, des habitants, le Préfet, Aréva, l'Autorité de Sûreté Nucléaire et la Direction Régionale de l'Environnement.

Trois heures de réunion et au final quelques engagements. Après la semaine tendue sur l'ancien site minier du Vignaud à Anzême, le préfet de la Creuse a reçu ce lundi en fin de journée une délégation d'une vingtaine de personnes. En tête le maire d'Anzême, accompagné d'élus de communes alentours, du Grand Guéret, des parlementaires et de quelques habitant, mais pas d'associations environnementales. Autour de la table également, la Direction Régionale de l'Environnement et l'Autorité de Sûreté Nucléaire.

Une 20aine de personnes en soutien à la délégation reçue en ce moment par le préfet au sujet du site du #Vignaud à Anzême #uranium #mines pic.twitter.com/z4DZXcncvz — France Bleu Creuse (@FBCreuse) March 27, 2017

Le but du rendez-vous était d'expliquer les travaux engagés par Aréva depuis mardi dernier pour regrouper des stériles miniers sur un terrain situé au Vignaud. Chacun a pu s'exprimer. Le Préfet s'est notamment engagé à interroger le Ministère de l'Ecologie pour une éventuelle baisse de la capacité de stockage : 2.500m3 au lieu des 10.000m3 prévus dans l'arrêté.

Des relevés plus réguliers sur la qualité de l'eau seront aussi pratiqués.

En revanche, le Préfet ne participera à aucune réunion publique jusqu'au 18 juin à cause de la période de réserve, mais il prépare un argumentaire écrit et recevra par groupe les habitants qui ont des questions.

De son côté le Collectif des Habitants d'Anzême organise une réunion publique ce mercredi soir à 20H à la salle polyvalente de la commune.