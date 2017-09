Solidarité : 1400 victimes d'Irma ont été prises en charge en Ile-de-France

Après le passage de l'ouragan Irma sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, 1.400 personnes rapatriées en métropoles ont été prises en charge par les services de l'Etat, indique la préfecture de la région Ile-de-France dans un communiqué publié lundi.

La solidarité a joué en Ile-de-France pour aider et soutenir les personnes rapatriées des îles touchées par l'ouragan Irma. Michel Cadot, préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, précise lundi dans un communiqué que notre région s'est mobilisée pour accueillir 1.400 victimes d'Irma. Depuis le 13 septembre 2017, précise le préfet, il y a eu 1.400 personnes rapatriées en métropole. Parmi ces 1.400 victimes, il y avait 131 personnes, dont 75 enfants, qui n'avaient aucune solution d'hébergement. Dès leur arrivée, la préfecture a mis à leur disposition un logement provisoire.

Plusieurs vols ont été affrétés pour rapatrier des familles. Aux aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et d'Orly, un accueil spécifique avait été mis en place. A leur arrivée en métropole, les victimes de l'ouragan Irma pouvaient être prises en charge par une Cellule d'urgence médico-psychologique et bénéficier d'une couverture médicale. Un service était aussi présent pour faciliter leurs déplacements et rejoindre leurs proches sans difficulté.

"Devant l’ampleur des dégâts provoqués par le passage de l’ouragan Irma, sur les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la solidarité nationale doit être maximale, c’est pourquoi tous les services de l’État en Ile-de-France sont mobilisés pour rapatrier et accueillir les victimes en métropole", a déclaré Michel Cadot.