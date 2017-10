Solidarité Saint-Martin Moselle : "Difficile de mobiliser les Mosellans"

Un habitant de Yutz ne veut pas qu'on oublie les sinistrés de Saint-Martin. Cela ne fait qu'un mois que l'ouragan Irma a ravagé l'île et une bonne partie des Antilles et Arnaud Gufflet peine à mobiliser les Mosellans avec son association Solidarité Saint-Martin Moselle.

Arnaud Gufflet est basé à Yutz, il vient de créer l’association Solidarité Saint-Martin Moselle : "On récolte tous les dons en nature, denrées alimentaire, eau, vêtements, bâches, du matériel de reconstruction, mais aussi des fournitures scolaires, du matériel médical. Les magasins sont encore vides, donc même ceux qui ont de l’argent n’ont rien à acheter".

Déçus d'avoir du mal à mobiliser

"Il est très difficile de mobiliser les Mosellans, c’est une grande déception pour nous. Aujourd’hui, on ne parle plus de Saint-Martin, certains nous demandent déjà qui est Irma, alors que la population vit encore dans la plus grande détresse et qu'elle a besoin de nous".

"Malgré la faible mobilisation des Mosellans, nous accumulons du matériel et donc nous recherchons un local sur le Pays thionvillois. Et si un transporteur pouvait nous aider à acheminer ces dons jusqu’en région parisienne".

Arnaud Gufflet Copier