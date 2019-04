Solidité des falaises de Bonifacio : les études scientifiques rassurantes

Bonifacio, France

L’image est belle et connue. La haute ville de Bonifacio est édifiée sur les falaises, sculptées par le vent et creusées par la mer. Mais depuis quelques années, de petits éboulements ont alerté la municipalité qui s’inquiète de la possible fragilité de ces falaises. Depuis plusieurs mois, des équipes de scientifiques étudient la structure de la falaise. A l’occasion du dernier comité de pilotage, un rapport intermédiaire a été restitué. Il se veut rassurant. Néanmoins Josiane Chevalier, la préfète de Corse, reste prudente et attend les conclusions définitives.

Josiane Chevalier, la préfète de Corse, se veut rassurante. Copier

Grand site ... et port propre

Après la Parata et les vignobles de Patrimoniu, la commune de Bonifacio adhère à la démarche "Opération Grand Site" initiée par l’Etat. Un comité de pilotage est désormais constitué. Cette opération a pour objectif de valoriser le patrimoine dans un site à forte fréquentation touristique et résoudre les difficultés liées à l’accueil des visiteurs. Pour Jean-Charles Orsucci, le maire de Bonifacio , il faut assurer le développement économique avec un tourisme qui respecte la faune et la flore. Il faut aussi trouver des solutions pour gérer les flux sur de nombreux sites très fréquentés comme les Lavezzi.

Dans le même temps, le port de plaisance de Bonifacio a obtenu le label européen " port propre", le premier en Corse.