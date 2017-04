Le froid s'est abattu sur la Côte-d'Or depuis plusieurs jours, avec des gelées blanches qui ont notamment beaucoup fait souffrir les vignes. Et ce mardi soir, il y a même eu de la neige à Sombernon.

De la neige fin avril ! Ça paraît fou, et pourtant, ça ne l'est pas tant que ça, comme l'explique Nicole : "J'ai déjà vu de la neige en mai, ici", raconte cette Sombernonaise de 71 ans. "Là, je suis sortie dans le jardin pour promener mon chien, et c'était tout blanc !".

De gros flocons dans le Morvan

Une vague de froid s'est abattue depuis quelques jours sur la Côte-d'Or, avec, en fin de semaine dernière, des gelées blanches, notamment dans les vignes et le Châtillonnais, où une température de - 6 à - 9 degrés a pu être relevée. Ce mardi soir, il y a même eu de gros flocons à Saulieu, dans le Morvan.

La neige s'invite en plaine ce soir, dans le nord Côte-d'Or entre Montbard et Châtillon/Seine. Il neige aussi sur le Morvan. pic.twitter.com/g1YiH9aQR6 — Météo21 (@meteo_21) April 25, 2017

Les habitants prennent leurs précautions

Il a fait 0 degrés à Sombernon ce mardi soir. © Radio France - Soizic Bour

Il a également neigé plus près de Dijon, à Sombernon. Dans le village, les habitants ont pris leur précautions pour ne pas geler. "On a rallumé le chauffage et le poêle", explique Éléonore, boulangère dans le village. Anne, elle, a ressorti les manteaux d'hiver. Quant à Philippe, il se félicite d'avoir laissé ses plants de fraisiers dans le cabanon. Les restaurateurs passent même à l'heure d'hiver, à la brasserie "Le Bellevue", ce mercredi midi, c'est "gratin de pâtes et côtes de porc", explique le patron. "Pour que ça tienne au corps des ouvriers qui travaillent dans le froid".

1 degré attendu dans la nuit de jeudi à vendredi

Il ne va pas faire bien plus chaud dans les prochains jours, un seul petit degré est attendu dans la nuit de jeudi à vendredi par exemple. Il faudra attendre ce week-end pour que les températures remontent un peu, entre 11 et 13 degrés, pas plus.